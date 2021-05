Come prenotare il vaccino dal medico di base a Roma e nel Lazio: chi può farlo e da quando

Vaccini (anche) dai medici di base nel Lazio? Sì, dal 17 maggio si apriranno le prenotazioni e alla fine del mese si partirà con le somministrazioni del vaccino agli under 50. La conferma è arrivata proprio dalla Regione che, oltre a centri, hub creati ad hoc e ospedali, ora ha dato il via libera per i vaccini anche dai medici di base e nelle farmacie.

Come prenotare il vaccino dal medico di base nel Lazio?

Dal prossimo 17 maggio i cittadini che hanno più di 40 anni potranno prenotarsi il vaccino dai medici di famiglia, che verranno inseriti nel portale regionale. In questo modo, come è accaduto per tutte le altre fasce d’età, per prenotarsi sarà necessario accedere e seguire tutte le indicazioni. La Regione, però, ha spiegato che i medici potranno chiamare – come hanno fatto finora – i loro pazienti per chiedere se hanno intenzione di vaccinarsi.

Chi può fare il vaccino dal medico di base? E quando?

Come spiega l’Adnkronos Salute, dal 17 maggio al 1 giugno saranno distribuite due fiale di Pfizer a settimana al medico per i soggetti fragili. Dal 17 maggio anche gli ultra quarantenni potranno vaccinarsi presso il proprio medico di medicina generale con AstraZeneca o Johnson & Johnson. Dal 20 maggio, invece, verranno consegnati ai medici di famiglia 20.000 dosi settimanali di Johnson & Johnson per le fasce consentite e dal 1 giugno prossimo si amplieranno le consegne di Pfizer.