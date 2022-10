Come sta Pablo Marì il calciatore del Monza accoltellato ad Assago

Verrà sottoposto ad un intervento nella giornata di oggi Pablo Marì il difensore del Monza finito accoltellato mentre si trovava all’interno di un supermercato situato in un centro commerciale di Assago, in Lombardia. Fortunatamente lui non è in pericolo di vita ma altre persone sono rimaste ferite in modo grave.

Cosa è successo nel supermercato di Assago

Il caos è scoppiato ieri pomeriggio intorno alle 18.30. Un 46enne armato di coltello ha iniziato a colpire a caso i clienti del centro commerciale provocando 5 feriti, uno dei quali purtroppo è poi deceduto. Si tratta di Luis Fernando Ruggeri, cittadino boliviano 30enne. L’aggressore che soffrirebbe di disturbi psichici, dopo il raptus, è stato bloccato e arrestato.

