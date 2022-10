Compra un paio di scarpe online: gli consegnano un pacco con 7 chili di droga

Ha scelto le calzature su un sito, ha pagato e ha atteso la consegna. E, rapido ed efficiente, è arrivato il corriere. Il quale, però ha bussato alla sua porta con due pacchi, invece che con uno soltanto. Uno con le scarpe, l’altro con ben 7 chili di droga. È successo a Bologna a un incredulo acquirente che, vedendo il contenuto del pacco, è corso alla polizia.

13 involucri di sostanze psicotrope dall’effetto allucinogeno

Dentro uno dei due pacchi c’erano le scarpe ordinate. Nell’altro, dal peso non indifferente di 7 chili, consegnato erroneamente dal corriere, c’erano ben 13 involucri di una sostanza verde, che si è poi rivelata essere dimetiltriptamina, una sostanza psicotropa dal potente effetto allucinogeno. L’uomo, capendo che si trattava di droga, ha richiuso il pacco e si è recato al commissariato di Bolognina-Pontevecchio. Lì, dopo aver consegnato la scatola, ha raccontato agli increduli agenti l’assurda vicenda accadutagli.

Gli agenti hanno verificato quale tipo di droga fosse. Inviata in laboratorio, hanno accertato che si trattava appunto di dimetiltriptamina, una triptammina psichedelica endogena. In pratica un potentissimo allucinogeno naturale.

Pacco destinato in Inghilterra

Gli agenti hanno fatto immediatamente scattare le indagini, scoprendo che il pacco arrivato al cittadino bolognese era in realtà destinato a una persona residente in Inghilterra. A causa di un errore, le cui dinamiche sono ancora in fase di accertamento, la scatola con i 13 involucri invece che nel Regno Unito è finita in Italia. E quindi lo stupefacente, grazie al solerte cittadino, è stato consegnato alla polizia. Il fatto è accaduto giovedì, anche se è stato reso noto solo nella giornata di sabato.

La sostanza era sigillata in buste trasparenti, tutte dello stesso peso. Non c’erano documenti di viaggio che potessero far risalire al mittente del carico, quindi non si sa da dove provenga la droga. Sarà quindi compito degli agenti cercare di scoprire come abbia fatto a superare i vari controlli di frontiera.