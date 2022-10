Concorso Polizia di Stato 2022 anche per i civili: il bando, i requisiti e come fare domanda

L’attesa è finita: in Gazzetta è stato da poco pubblicato il bando di concorso per entrare a far parte della Polizia di Stato. La possibilità c’è anche per i civili. E verranno assunti ben 1.188 allievi agenti (ma non solo). Ma come fare domanda? E quali sono i requisiti per poter accedere alle prove e sperare di essere ammessi?

Quali sono i requisiti per partecipare al concorso Polizia di Stato

Ieri è stato pubblicato il bando di concorso per l’assunzione di 1.188 allievi agenti di Polizia di Stato, ma per poter partecipare bisogna rispettare dei requisiti. Che sono:

essere in possesso della cittadinanza italiana

essere in possesso dei diritti civili e politici

avere un diploma di scuola secondaria di secondo grado o equipollente

aver compiuto 18 anni di età e non aver compiuto il 26° anno di età

essere in possesso delle qualità di condotta

avere idoneità fisica, psichica e attitudinale.

Come inviare la domanda

La domanda per partecipare al bando di concorso dovrà essere trasmessa entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, quindi da ieri. La scadenza è, perciò, fissata al 3 novembre, entro le ore 23.59. Per inviare la domanda bisognerà seguire una procedura telematica utilizzando l’indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it (cliccando sull’icona “Concorso pubblico”) e avere lo Spid o il sistema di identificazione digitale della carta d’identità elettronica: servirà inserire i dati anagrafici e caricare il titolo di studio richiesto.

Quali sono le prove

Le prove, per assumere i 1.188 allievi, saranno così divise:

prova scritta (questionario con risposte multiple, molte di cultura generale) che si svolgerà il 25 novembre 2022;

prova fisica (per i primi 2.400 candidati risultati idonei), che avverrà il 17 gennaio del 2023 e verterà sul superamento di esercizi ginnici, tra corsa e salto in alto;

accertamenti dell’idoneità psico fisica con un esame clinico e una valutazione psichica

accertamenti dell’idoneità attitudinale, cioè una serie di test.

CLICCA QUI PER TUTTE LE INFO