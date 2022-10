Concorso Ministero delle Infrastrutture: oltre 1.000 assunzioni a tempo indeterminato, le figure richieste

Mesi ‘caldi’ sul fronte assunzioni. E concorsi per lavorare nella pubblica amministrazione. Dopo quelli della Regione Lazio o dell’Agenzia delle Dogane e delle Entrate, ecco che le opportunità non mancano e presto dovrebbero uscire i nuovi bandi per il Ministero delle Infrastrutture. Sì, perché è stato approvato un nuovo piano di assunzioni, che dovrebbe mettere al centro oltre 1.000 posti di lavoro.

Bando di concorso in arrivo per il Ministero delle Infrastrutture

Come si legge nel decreto del 22 luglio scorso, all’articolo 7, il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile è stato autorizzato a indire procedure di reclutamento. E ad assumere il personale a tempo indeterminato. I posti a disposizione sarebbero ben 1.428 e le assunzioni dovrebbero esserci tra la fine del 2022 e il 2023. L’inserimento, tra l’altro, è stato programmato tra il 2019 e il 2021, ma ancora non è stato attuato, quindi presto dovrebbero esserci le nuove assunzioni. E i nuovi bandi di concorso, che ancora non sono stati pubblicati.

Quali sono le figure richieste

Il Dpcm dello scorso 22 luglio autorizza le assunzioni di queste figure:

716 unità di Area terza F1 (494 tramite nuovi concorsi, 217 con progressioni verticali, 5 con stabilizzazioni)

165 unità di Area seconda F1 (da assumere con progressioni verticali)

520 unità di Area seconda F2 (da assumere con nuovi concorsi)

27 dirigenti di seconda fascia (con nuovi bandi di concorso)

PER TUTTE LE INFO QUI