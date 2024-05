Controlli a Tivoli e Guidonia: denunciate tre persone per guida in stato di ebbrezza

Durante i controlli, i carabinieri hanno elevato decine di sanzioni sul codice della strada.

Sabato sera all’insegna della trasgressione per tre persone alla guida tra Tivoli e Guidonia, fermate dai carabinieri per dei controlli sul codice della strada. I militari, durante delle operazioni volte alla prevenzione dei reati predatori, al contrasto del fenomeno dello spaccio e al controllo della circolazione stradale, hanno così potuto constatare l’elevato tasso alcolemico dei conducenti. Per loro è scattata così una denuncia per guida in stato di ebbrezza.

Alcol, stupefacenti e guida oltre i limiti di velocità: 10 sanzioni per infrazioni al codice della strada

Durante i controlli condotti dai carabinieri della compagnia di Tivoli ieri sera, sabato 25 maggio, in totale sono state controllate 74 persone e 71 veicoli ed elevate 10 sanzioni per infrazioni al codice della strada. Tre persone in particolare, sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza.

Numerose pattuglie sono state dispiegate per accertarsi di uno svolgimento in sicurezza della movida notturna. I militari hanno denunciato tre persone per guida in stato di ebbrezza. Tra questi, un uomo italiano di 32 anni, con tasso alcolemico quattro volte superiore al consentito, ha causato a Guidonia Montecelio, in via Maremmana, un incidente stradale con due auto che provenivano dalla direzione opposta. Dopo essersi reso conto di quanto accaduto, il soggetto ha abbandonato la macchina e si è dato alla fuga, per poi essere bloccato poco dopo dai carabinieri. Il 32enne è stato denunciato, oltre che per guida in stato di ebbrezza, anche per omissione di soccorso e guida senza patente poiché mai conseguita. Inoltre, otto persone sono state sanzionate amministrativamente per possesso a uso personale di sostanza stupefacente.