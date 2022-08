Bomba alla Magliana: il maxi blitz di queste ore

In seguito a quanto successo pochi giorni fa, la zona della Magliana stamattina si è svegliata con le sirene dei Carabinieri. I militari hanno dato il via ad un maxi blitz della zona alla ricerca di qualsiasi elemento che possa ricondurre alla bomba esplosa in via Sesto Fiorentino. In queste ore sono diverse le case sottoposte a perquisizione. Si cercano armi, droga, esplosivi e munizioni. Con i Carabinieri anche le unità cinofile e i pm antimafia di Roma.

Leggi anche: Roma, fanno esplodere una bomba artigianale davanti a un negozio: colpite anche 5 auto

Cos’è successo

Erano le 3:00 di notte quando la zona tra la Magliana e Villa Bonelli è stata vittima di una fortissime esplosione. Un ordigno artigianale ha distrutto un negozio di informatico in via Sesto Fiorentino e cinque auto parcheggiate in strada. Fortunatamente, non c’è stato nessun ferito.

Le indagini

Sul caso, è stata aperta una grossa indagine. In queste ore si stanno controllando persone già conosciute alle forze dell’ordine che potrebbero in qualche modo c’entrare con la brutale aggressione. Dietro il fatto potrebbe nascondersi qualcosa di molto più complesso. Purtroppo, queste azioni, molte volte, sono fatte per mandare un “messaggio minatorio” a chi non sta sotto determinate “regole”. Dopo i filmati acquisiti dalle telecamere di sicurezza, l’obiettivo è quello di mettere sotto sopra la zona cercando ogni minimo dettaglio rilevante.