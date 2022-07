Roma, fanno esplodere una bomba artigianale davanti a un negozio: colpite anche 5 auto

Paura nella notte a Roma, dove intorno alle 3:00, una forte esplosione ha scosso il quartiere di Villa Bonelli. Sconosciuti hanno infatti fatto esplodere un ordigno artigianale davanti alla saracinesca di un negozio di informatica in via Sesto Fiorentino.

Esplosione nella notte: paura a Villa Bonelli

La forte esplosione ha danneggiato la serranda del negozio, che si occupa anche di assistenza computer, e cinque autovetture parcheggiate in strada. Fortunatamente in quel momento non passava nessuno e non sono stati registrati feriti.

L’intero quartiere è stato svegliato dall’enorme boato. Tante le chiamate al NUE 112. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i carabinieri di Villa Bonelli, il Nucleo Radiomobile e il Nucleo investigativo per i rilievi.

Le indagini

I carabinieri stanno indagando a tutto tondo. Non si sa se dietro possa esserci un giro di estorsioni, se sia stato un “messaggio” di forza da parte di qualcuno e a quale scopo. I militari stanno acquisendo i filmati delle telecamere di sicurezza della zona, nella speranza di poter cogliere immagini utili alle indagini.