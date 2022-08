Roma, caotico weekend di Ferragosto: più di 5mila articoli sequestrati

È arrivato il weekend di Ferragosto, uno dei più caotici della Capitale. Per questo, inevitabilmente, i controlli sono stati intensificati così da poter salvaguardare la sicurezza dei cittadini. Le verifiche della Polizia Locale, nelle ultime 48 ore, hanno potuto constatare l’enorme presenza di abusivismo commerciale tra le vie della città.

Il sequestro

Gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale hanno portato avanti interventi mirati soprattutto nel Centro Storico. Il luogo più frequentato dai turisti in questi giorni dove sono tanti i “finti commercianti” che danno il via a più episodi di abusivismo. Verifiche quindi soprattutto in piazza di Spagna, fontana di Trevi, piazza Navona ma anche Colosseo e Trastevere.

In queste zone, nelle ultime 48 ore, sono stati posti sotto sequestro oltre 5mila articoli, tra cappelli, bracciali, collanine e prodotti vari di bigiotteria, souvenir, stampe, nonché centinaia di accessori di abbigliamento con marchi contraffatti.

Sicurezza stradale

Rafforzata la vigilanza anche sul versante della sicurezza stradale, con posti di controllo sul territorio: quasi 300 i veicoli fermati dalle pattuglie serate di venerdì e sabato sera, con 196 illeciti contestati per violazione del codice della strada.