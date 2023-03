Cori, Fabi Davy è scomparso da oltre una settimana: l’appello dei familiari disperati

Latina. Giorni di grande apprensione, concitazione e attesa, per la comunità di Cori, nella provincia di Latina, dove si è verificata al scomparsa di Fabi Davy, un uomo di 40 anni, ormai scomparso da una decina di giorni, e di cui non sembrano esserci tracce al momento. L’appello dopo la sua scomparsa, per il ritrovamento, era stato lanciato dalla sua stessa famiglia, ma poi anche dagli amici e dall’intera amministrazione comunale, che ora sperano di poterlo ritrovare sano e salvo il primo possibile.

Fabi Davy è scomparso da 10 giorni: l’appello per ritrovarlo

Al momento, però, come anticipato, la situazione non è delle migliori, dal momento che dell’uomo non sembra esserci nessuna traccia. Durante le ricerche, infatti, sembra che nessuno lo abbia visto in questi lunghi giorni di apprensione, e nessuno al momento ha notizie importanti che possano contribuire a ritrovarlo. Ad oggi, sono trascorsi diversi giorni da quel drammatico giorno della scomparsa. Di fatto, del 40enne Fabi Davy non si hanno più notizie dal 25 febbraio scorso, ovvero da quando era uscito dalla sua abitazione, nel primissimo pomeriggio, intorno alle 14.00. L’uomo alto, 40 anni, ma rispetto alla foto che vi proponiamo per riconoscerlo, e che sta in quesi giorni circolando sui social, ha i capelli più lunghi e ricci, e maggiormente brizzolati. Le specifiche sono importanti, perché non si tratta di una foto recente, e al momento non è stato possibile ritrovarne delle altre per aiutare l’identikit.

La descrizione del 40enne

Nel giorno della sua scomparsa, poi, l’uomo indossava un piumino nero e dei jeans semplici. Come anticipato, è abbastanza alto, intorno al metro e ottanta, occhi castani e un lieve strabismo: “Ha un disagio psichico ma è un buonissimo ragazzo – si legge nell’appello per il suo ritrovamento – Potrebbe chiedere soldi o sigarette. Quasi sicuramente sta viaggiando verso il nord (anche confini con la Francia). Se lo vedete avvisate subito le forze dell’ordine, è già stata sporta regolare denuncia. Se lo vedete avvisate subito le forze dell ordine è già stata sporta regolare denuncia. Per favore fate girare il più possibile CONDIVIDETE e aiutateci a riportarlo a casa.”