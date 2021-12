Coronavirus, nel Lazio salgono i casi. D’Amato: ‘Ci sarà un incremento, bisogna fare il vaccino’

Continuano a salire i casi nel Lazio e, nonostante la situazione (almeno per ora) sembra essere sotto controllo, il responsabile alla Sanità, Alessio D’Amato, mette in guardia tutti e invita la popolazione a vaccinarsi. Perché solo così, soprattutto con la terza dose, forse si riuscirà a piegare la curva dei contagi e a ‘respirare’ ora che il Natale si avvicina e l’Italia non può permettersi altre chiusure.

Coronavirus nel Lazio, salgono i casi: la situazione aggiornata

Nel Lazio il valore RT è a 1, in calo rispetto alla settimana precedente quando si attestava intorno a 1.22. ‘Questo è un dato importante, che segnala un raffreddamento, i cui effetti li vedremo tra due settimane’ – ha dichiarato l’assessore D’Amato. Ma se da una parte l’RT è in diminuzione, dall’altra presto ci sarà un ulteriore aumento di casi positivi: ‘E’ necessario proseguire la campagna di vaccinazione. Con le terze dosi piegheremo la curva’ – ha concluso.

Lazio, al via le vaccinazioni pediatriche: le prenotazioni a partire dal 13 dicembre

Solo ieri nel Lazio si sono registrati 1638 nuovi casi, con un incremento di 385 positivi rispetto alla giornata di martedì. Numeri sicuramente inferiori rispetto a quelli dell’anno scorso, dati che però non possono farci abbassare la guardia. Non per il momento. Intanto, le somministrazioni della terza dose nella Regione proseguono e dal 13 dicembre partiranno anche le prenotazioni per la vaccinazione pediatrica (per i bimbi dai 5 agli 11 anni): in questo caso, è bene specificare, per prenotarsi in uno dei 78 centri dedicati basterà inserire i dati della tessera sanitaria sulla piattaforma regionale.