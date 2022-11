Corteo per la pace a Roma sabato 5 novembre 2022: orari e strade chiuse

La comunicazione ufficiale arriva direttamente da Romamobilita.it, per il corteo pacifista previsto per questo sabato, 5 novembre 2022. Infatti, dopo la preghiera ecumenica del 25 ottobre al Colosseo con papa Francesco, sabato 5 novembre si annuncia a Roma un altro evento sul tema della pace, certamente importante in considerazione degli ultimi sconvolgimenti globali. Si tratta di una manifestazione di rilievo nazionale che avrà luogo proprio da piazza della Repubblica a piazza San Giovanni, indetta dalla piattaforma di associazioni “Europe for Peace”. Il corteo sarà in piazza per chiedere la fine di tutte le ostilità e le guerre alla quale stanno dando adesione i sindacati, associazioni laiche e religiose, scout e ong. Inutile sottolineare che la manifestazione potrebbe avere un forte impatto anche sulla viabilità.

La Manifestazione per la pace a Roma: le strade coinvolte

La pace è un tema molto importante in questo delicato centro storico, e pare proprio che la direzione imboccata dal conflitto in Ucraina ancora stenti a trovare una soluzione per il cessate il fuoco. Ma tornando alla manifestazione prevista per sabato prossimo a Roma, il fulcro principale di tutta la giornata sarà alle 12 in piazza della Repubblica, ma da qui, poi, la manifestazione, qualche ora più tardi, alle 14.00, sfilerà lungo via delle Terme di Diocleziano, via Amendola, via Cavour, piazza dell’Esquilino, via Liberiana, piazza Santa Maria Maggiore, via Merulana, viale Manzoni e via Emanuele Filiberto. Per il momento ci si aspetta una grande partecipazione, sono infatti previsti almeno 50mila partecipanti che si riverseranno per le strade. Successivamente, poi, a partire dalle 15 sono in programma gli interventi dal palco di San Giovanni. Queste le prime sigle a lanciare l’evento: Cgil Nazionale, Cisl, Uil, Arci, Acli, Anpi, Comunità di Sant’Egidio, Libera, Emergency, Sbilanciamoci, AOI e Rete Pace e Disarmo Dalle 8 scatteranno i divieti di sosta in piazza della Repubblica, piazza di Porta San Giovanni. La conclusione della manifestazione è prevista per le 19. In via di definizione il piano trasporto pubblico.

