Ben Affleck invitato a Kiev, il capo ufficio di Zelensky: “Il suo ruolo è importante per l’Ucraina”

L’attore e regista statunitense Ben Affleck è stato invitato a visitare Kiev e ha tenuto una videoconferenza con il capo dell’ufficio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak.

L’attore e il capo ufficio di Zelensky hanno parlato a lungo di un piano su come implementare il sostegno all’Ucraina e ai suoi cittadini in questo momento. “Sono importanti -ha fatto sapere ancora nella nota l’ufficio di Zelensky, Andriy Yermak – la presenza e l’appoggio di ‘personalità famose’ per mantenere alta l’attenzione sul conflitto in Ucraina”.

Durante la videoconferenza Andriy Yermak ha invitato il marito di Jennifer Lopez a recarsi a Kiev per una visita. “Andriy Yermak ha discusso con Ben Affleck dei modi per fornire un sostegno ancora maggiore all’Ucraina e ai suoi cittadini”, si legge nella nota.

Had a video call with 🇺🇸 actor and director @BenAffleck. Thanked him for his pro-Ukrainian stance.

Discussed ways to further support 🇺🇦 in these times of ordeal.

I invited Ben to visit 🇺🇦 when possible. pic.twitter.com/NI78i9KOxJ

— Andriy Yermak (@AndriyYermak) November 1, 2022