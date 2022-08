JLo e Ben Affleck vanno a vivere insieme: ecco la mega villa da 60 milioni di dollari

Jennifer Lopez e Ben Affleck vanno a vivere insieme. Dopo il matrimonio i due sono pronti per la convivenza.

La casa di Ben Affleck in vendita: il prezzo è di 30 milioni

Ben Affleck ha messo in vendita la sua casa a Pacific Palisades, quartiere a una trentina di chilometri a ovest dal centro di Los Angeles. Una casa che costa ora 30 milioni di dollari, 11 in più di quelli che la star aveva sborsato per comprarla nel 2019. Si tratta di una mega villa con due ettari e mezzo di giardino e una superficie coperta di 1.300 metri quadrati: sette camere da letto e nove bagni, una sala cinema, tre garage, una grande piscina e addirittura una Spa.

JLo e Ben Affleck insieme in una casa da 60 milioni

Dopo l’annuncio della casa di Ben Affleck in vendita, si vocifera che l’attore e Jennifer Lopez abbiano comprato una mega villa a Holmby Hills, collinetta ultra-chic che divide Bel Air da Beverly Hills. La “reggia” è di proprietà del magnate James Packer, ex fidanzato di Mariah Carey, nonché l’uomo più ricco d’Australia, che a sua volta l’aveva comprata da Danny De Vito.

La “reggia” vale oltre 60 milioni di dollari e all’interno c’è di tutto: una sala cinema, un salotto per fumare sigari, una cantina di vini e tantissime altre stanze. Secondo il sito TMZ, però, la casa non risulta in vendita. È quindi possibile che la coppia la stia prendendo in affitto, o forse le trattative con Packer sono ancora segrete.