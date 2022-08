Jennifer Lopez e Ben Affleck si separano? Cosa sta succedendo

Jennifer Lopez e Ben Affleck si separano? A sole tre settimane dal loro matrimonio avvenuto a Las Vegas ecco che i prim chiacchiericci su una loro presunta separazione non tardano ad arrivare. A far ‘scattare l’allarme’ è stato sufficiente un articolo su ‘Hollywood life’ dove si parla del loro agosto separato dopo la luna di miele a Parigi: lei in Europa e lui a Los Angeles.

Jennifer Lopez e Ben Affleck: i rumors sulla separazione

La notizia del divorzio lampo tra una delle coppie più glamour del momento è rimbalzata sui social altrettanto velocemente. Come anticipato, è bastato un articolo su ‘Hollywood Life’ per far tremare la terra sotto ai piedi ai fan. Jennifer Lopez e Ben Affleck dopo la luna di miele nella città più romantica per eccellenza, passeranno un agosto separati: lui di ritorno a Los Angeles e lei che si è trattenuta in Europa. È bastata questa separazione fisica per far pensare subito al peggio.

La verità

In realtà la coppia non ha mai detto di essersi separata e anche l’articolo dal quale è partito tutto non parlava affatto della fine dello loro storia d’amore. Come spesso accade in questi casi, le cose erano molto più semplici: in questi giorni i due si erano separati perché lui aveva fatto ritorno a Los Angeles per degli impegni di lavoro tenendosi comunque in costante contatta con la meravigliosa Jennifer con telefonate, messaggi e videochiamate.

Dunque sembra esser proprio un fuoco di paglia quello che è divampato in queste ore e che ha tramutato la separazione fisica (ma assolutamente non sentimentale dei due) in uno divorzio lampo a solo poche settimane dal matrimonio. Va da sé che i fan possono continuare a dormire tranquilli seguendo la favola d’amore, il sogno d’amore di Affleck e Jennifer Lopez.