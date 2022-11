Roma: “C’era un ragazzo in strada ricoperto di sangue”, la violenta lite a Porta Pia la notte di Halloween

Si cerca di fare chiarezza in merito a quanto accaduto a Roma la notte di Halloween nella zona di Porta Pia. E’ qui che, in questi giorni, si stanno rincorrendo voci circa una presunta rissa avvenuta in strada (con il conseguente ritrovamento in strada e sui muri di sangue) la sera del 31 ottobre di cui però non sembra esserci traccia almeno per ciò che concerne gli interventi effettuati dalle forze dell’ordine. O meglio: un intervento in effetti c’è stato, secondo quanto appreso dalla Redazione de Il Corriere della Città, ma non per un litigio in strada.

Cosa è successo a Porta Pia la notte di Halloween

Nello specifico i Carabinieri sono giunti sul posto a seguito di una chiamata giunta al NUE alle 2.00 del 1 novembre, e dunque la notte tra lunedì e martedì scorso. In un appartamento situato in Via Piave infatti, poco prima, c’era stata con tutta probabilità una lite tra due persone. Una di queste, un ragazzo, le cui generalità non sono note al momento, è stata trovata effettivamente in strada dai Carabinieri con una vistosa ferita. Il giovane aveva perso sangue, lo stesso che è poi finito sul marciapiede, prima di essere portato in Ospedale.

Le ipotesi

Ma cosa è successo nello specifico? Secondo quanto riportato da Il Messaggero si tratterebbe di una festa di Halloween finita male e degenerata. Secondo alcune testimonianze riportate alcune persone avrebbero sentito delle urla e delle grida e un gruppetto di giovani spostatisi poi in strada. Altri ancora affermano di aver visto anche spuntare qualche bastone. Tutte ipotesi che però, al momento, non trovano conferma.

