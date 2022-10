Covid, al via la quinta dose di vaccino: ecco quando e chi può farla

I contagi da Covid-19 non si fermano nel Paese, così come nel mondo, purtroppo. Le temperature autunnali, poi, non aiutano di certo, in quanto favoriscono la circolazione virale che in parte era stata inibita dal forte caldo degli ultimi mesi. Ora la risalita dei contagi è dietro l’angolo: solamente ieri, lunedì 17 ottobre, sono stati più di 13mila i nuovi positivi, i ricoveri in terapia intensiva 254. La percentuale dei positivi si aggira intorno al 16%. Dunque, i vaccini ritornano ad essere l’unico valido alleato contro il virus, per questo arriva il via libera per la quinta dose con i nuovi vaccini bivalenti.

Covid, al via il terzo booster aggiornato

Sarebbe il terzo booster, che rimane raccomandato per tutti gli over 80 e per i pazienti fragili che hanno ricevuto l’ultima dose da almeno 120 giorni. Ma non solo: anche gli over 60 potranno ricevere la quinta dose, facendone richiesta, a patto che siano passati comunque quattro mesi dall’ultima inoculazione ricevuta.

La nota dal Ministero della Salute

A dare il via libera per la quinta dose – con i vaccini bivalenti aggiornati – è ancora una volta una circolare emanata dal Ministero della Salute e firmata ieri dal dg della Prevenzione, nella quale viene riportata una nota congiunta del ministero, del Consiglio superiore di sanità, dell’Aifa e dell’Istituto superiore di sanità. Ecco il testo:

«Al fine di realizzare un ulteriore consolidamento della protezione conferita dai vaccini nei confronti delle forme gravi di Covid-19, e nel rispetto del principio di massima precauzione, si raccomanda – si legge nella nuova circolare – un’ulteriore dose di richiamo con vaccino a mRna bivalente, a favore delle persone di età maggiore o uguale a 80 anni, degli ospiti delle strutture residenziali per anziani e delle persone di età maggiore o uguale a 60 anni con fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti, che hanno già ricevuto una seconda dose di richiamo con vaccino monovalente, una volta trascorsi almeno 120 giorni dalla stessa o dall’ultima infezione da Sars-CoV-2».

Alcuni dettagli sulla quinta dose

Dunque, il messaggio è abbastanza esplicito: la nuova circolare apre le porte alla quinta dose con vaccini aggiornati contro Omicron e anche a favore degli over 60, ma, come specificato, ”su richiesta dell’interessato” e sempre dopo che siano trascorsi 120 giorni. Poi si aggiunge che: ”su richiesta dell’interessato, anche tutti gli altri soggetti ultrasessantenni che hanno già ricevuto un secondo richiamo con vaccino a mRna monovalente, potranno comunque vaccinarsi con un’ulteriore dose di vaccino a mRna bivalente, una volta trascorsi almeno 120 giorni dal secondo richiamo o dall’ultima infezione da Sars-CoV-2”. Infine, si sottolinea che: ”A tal fine, si precisa che i vaccini a mRna bivalenti (original/omicron BA.1 o original/omicron BA.4-5), sono già autorizzati da Ema e da ed Aifa”, rispettivamente l’Agenzia europea del farmaco e l’Agenzia italiana del farmaco.