Covid, cambiano le regole: gli asintomatici al lavoro dopo 5 giorni, le ultime novità

I cambiamenti sulla gestione del Covid erano stati annunciati dal governo Meloni. Regole meno stringenti era stato detto. E in effetti così è stato. Il ministro della Salute Orazio Schillaci ha mantenuto fede all’impegno preso e ha annunciato nuove regole. “Stiamo lavorando per far sì che gli asintomatici possano dopo cinque giorni tornare alle loro attività. Su questo, a breve, presenteremo un disegno di legge”. Il Ministro ha annunciato queste modifiche imminenti nel corso dell’inaugurazione dell’Anno accademico a Campobasso, all’Università del Molise.

Aumentano i contagi

Eppure nell’ultimo periodo, dati alla mano, sono aumentati i contagi da Covid, così come i ricoveri in terapia intensiva, i ricoveri ordinari e i decessi. Un quadro non rassicurante che di contro registra un calo nella somministrazione della quarta dose di vaccino. Ë su quest’ultimo punto che gli esperti continuano a battere con determinazione, sottolineando come sottoporsi a vaccino costituisca l’unica reale misura che si ha per combattere il contagio.

Misure da adottare a scuola

A scuola, invece, restano le regole stabilite ad agosto: i positivi devono esser sottoposti a isolamento che deve essere di 5 giorni per gli asintomatici o asintomatici da almeno due giorni con test negativo. Nel caso in cui il positivo rientri a scuola, coloro che vi abbiano contatti sono obbligati a utilizzare la mascherina FFP2 fino al decimo giorno dalla data del contatto.