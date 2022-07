Covid, i positivi asintomatici con patologie verranno curati nei reparti normali: la circolare

Ancora novità riguardo il Covid. Come riporta il Gazzettino e la conferma dell’assessore alla Salute del Lazio Alessio D’Amato, i positivi al Covid asintomatici con altre patologie potrebbero essere ricoverati nei reparti ospedalieri normali e non più in quelli dedicati esclusivamente al Coronavirus.

Come funziona il ricovero

Le novità riguarderanno i pazienti, che sì sono positivi al Covid, ma che non hanno nessun sintomo. Dal pronto soccorso verranno accompagnati nel reparto legato alla loro patologia dove potranno essere tranquillamente curati. In ciascuna area ci saranno comunque delle stanze dedicate ai pazienti positivi. Questo permetterà il normale flusso delle visite e si eviteranno i disagi che nell’ultimo periodo hanno colpito tantissimi ospedali.