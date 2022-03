Covid, impennata dei contagi a Roma: ecco la mappa per quartieri e municipi

Roma. I contagi stanno aumentando a vista d’occhio nelle ultime settimane, anche se i trend mediatici sembrano, a buon diritto, essere completamenti assorbiti dalla questione della crisi in Ucraina. Roma registra un incremento abbastanza evidente di nuovi casi Covid proprio negli ultimi giorni.

Aumentano i contagi a Roma: i quartieri più colpiti

La sotto-variante Omicron 2 torna nuovamente a diffondersi in tutti i Municipi del territorio, con conseguente impennata della curva che sembra far presagire il pericolo di una quinta ondata imminente. Come si evince anche dalla mappa diffusa dalla Regione Lazio e consultabile anche sulla piattaforma ufficiale, è il colore viola a dominare nella Capitale. Sintomo, questo, che il tasso di contagio calcolato per area di residenza ha raggiunto quota 782 casi su 10 mila abitanti. Ad essere maggiormente colpiti dal virus, ancora una volta, sono i quartieri poveri e più popolosi, come ad esempio il VI Municipio.

Leggi anche: Aumento dei contagi con Omicron 2: ecco chi rischia la terapia intensiva

Le zone di maggior contagio

Vediamo ora nel dettaglio le zone principali del territorio colpiti dall’infezione nell’ultimo periodo (dati aggiornati dall’01/09/2021 al 24/03/2022). Tra i quartieri maggiormente colpiti dal tasso di positivi troviamo sicuramente Casal Bertone con 1482 casi. Poi, il quartiere di Casal Bruciato con 3046 casi registrati, Casal de Pazzi 4298 positivi, San Basilio 4094 casi, Torpignattara 5735, Centocelle 8792, Torre Maura 2714, Godiani 5285.

Roma da Nord e Sud

Spostandoci, invece, sul quadrante sud, tra i più colpiti: Cecchignola 2563, Grottaperfetta 2582, Tormarancia 5022, Garbatella 5942, Laurentino 3325, Eur 1392. Ad ovest, invece: Gianicolese 7649, Marconi 4728, Buon Pastore 4888, Colli Portuensi 5429, Val Cannuta 4413, Prati 2659. Sul versante Nord, tra le aree maggiormente colpite abbiamo: Tor di Quinto 2360, Trieste 8116, Toma di Nerone 3507, Ottavia 2242, Trionfale 2613, S. Maria della Pietà 3656.