Covid, oggi nel Lazio 3958 nuovi contagi e 16 morti: il bollettino aggiornato

Covid, Lazio. Un monitoraggio continuo e costante dei casi Covid sul territorio è fondamentale per arrivare preparati al prossimo autunno, in cui le temperature scenderanno e la circolazione virale potrebbe diventare maggiore. Ecco il bollettino aggiornato per oggi, venerdì 29 luglio.

Il bollettino Covid per oggi

Contagi: 3958 (scorso venerdì 6108) -35%

Ricoveri: -12

Terapie intensive: -7

Morti: 16

Dati in aggiornamento nelle prossime ore