Covid Lazio, il bollettino di oggi 26 novembre: 3209 casi e 9 decessi

Covid, Lazio. Siamo giunti al fine settimana, oggi, sabato 26 novembre 2022. Ma il monitoraggio dei casi Covid e dei nuovi contagi nella regione non si ferma mai, e nelle ultime ore arrivano i primi aggiornamenti da parte delle Asl dislocate sull’intero territorio. Sebbene il peggio sia passato, e la pandemia sia largamente sotto controllo, continuare ad osservare la presenza del patogeno all’interno della nostra popolazione è ancora una priorità, come ha ricordato anche Sergio Mattarella in uno dei suoi ultimi interventi sul tema. Gli esperi avvertono, ormai da tempo, che la fine definitiva della pandemia avverrà solamente attraverso una endemizzazione dell’agente virale.

Covid Lazio, contagi in risalita ma diminuiscono i decessi: ecco i dati aggiornati

La fine della pandemia: verso l’endemizzazione

Cosa significa? Che il virus dovrà convivere con i nostri organismi senza però metterne a repentaglio la salute. E di fatto, è quello che sta succedendo con le nuove varianti: sono tante, si diffondono più rapidamente, ma hanno via via perso anche il loro potere patologico, nel senso che risultano essere oggettivamente più lievi rispetto alle precedenti. Maggiore capacità di diffusione, ma minore forza, per farla breve. Buona parte di questo effetto lo si è raggiunto soprattutto attraverso la copertura vaccinale e allo spirito di coesione della popolazione italiana, la cui stragrande maggioranza ha deciso di confidare nei risultati empirici della scienza e ricorrere alla vaccinazione. Ad ogni modo, meglio non farsi cogliere impreparati, e continuare a monitorare il virus, che sia in modo giornaliero o settimanale, l’importanza di un tracciamento delle varianti rimane. Ecco, allora, il bollettino aggiornato per oggi, sabato 26 novembre 2022.

I numeri della pandemia pero oggi 26 novembre

Ecco i primi dati che escono direttamente dagli uffici di diffusione Asl sul nostro territorio regionale per la giornata di oggi, sabato 26 novembre 2022:

3209 casi (scorso sabato 3148)

-5 ricoveri

9 decessi

Il dettaglio dalle Asl sul territorio della Regione Lazio

Arrivato nell’ultima ora, il dettaglio preciso da parte delle Asl impegnate nel monitoraggio costante su tutto il territorio regionale: