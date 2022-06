Covid, oggi nel Lazio 1369 nuovi casi positivi e 3 decessi: i numeri dal territorio

Covid, Lazio. Continua senza sosta il monitoraggio dei casi Covid anche in questi giorni in cui il virus è ampiamente sotto controllo e la curva pandemica manifesta progressivamente il suo declino.

Covid, i numeri sotto controllo nel Lazio

Tuttavia, nonostante la relativa sicurezza sul fronte del virus e l’urgenza di altre questioni (Guerra, crisi energetica, imminente crisi alimentare), è bene continuare ad accompagnare la fuoriuscita dalla pandemia con un controllo quotidiano dei casi per rimanere sempre in allerta e non farsi cogliere impreparati. Ecco i dati per la giornata di oggi, lunedì 6 giugno.

Il bollettino Covid di oggi 6 giugno

Nuovi contagi: 1369 (ieri 2028, scorsa settimana 1233)

Trend al 0,09% (ieri 0,13%)

Ricoverati: -23 (settimanale -23, scorsa settimana +22)

% occupazione posti disponibili: 7,97% (ieri 8,33%)

Terapie intensive: +2 (settimanale +2, settimana scorsa -2)

% occupazione terapie intensive: 3,50% (ieri 3,29%)

Isolamento: -1667 (settimanale -1667)

Morti: +3 (settimanale +3, settimana scorsa +5)

Guariti: 3054 (settimanale +3054)