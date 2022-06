Covid, oggi nel Lazio 2.028 nuovi casi positivi e 3 decessi: i numeri dal territorio

Covid, Lazio. Continua l’opera di monitoraggio da parte delle Asl del territorio e degli uffici della Regione Lazio per accompagnare la pandemia definitivamente fuori dalla soglia di pericolo per il nostro Paese. Ecco i numeri per la giornata di oggi 5 giugno 2022.

Le parole dell’Assessore D’Amato

D’Amato: “Oggi nel lazio su 2.723 tamponi molecolari e 10.656 tamponi antigenici per un totale di 13.379 tamponi, si registrano 2.028 nuovi casi positivi (-789), sono 3 i decessi (+3), 535 i ricoverati (-2), 31 le terapie intensive ( = ) e +2.009 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 15,1%. I casi a Roma città sono a quota 1.226“. Lo rende noto Alessio D’Amato, assessore alla Sanità della Regione Lazio.

Leggi anche: Vaiolo delle scimmie in Italia: ‘Virus resiste a lungo, valutare la vaccinazione per gli operatori sanitari’

I numeri dalle Asl sul territorio: oggi 5 giugno