Covid, oggi nel Lazio 4437 nuovi contagi e 7 decessi: il bollettino aggiornato

Covid, Lazio. Continua l’opera di monitoraggio dei casi Covid in tutto il territorio della regione, soprattutto ora che la curva pandemica sta leggermente rialzandosi, nonostante le alte temperature. Le restrizioni sono calate, così come le norme precauzionali, e forse il picco di questa ondata ancora deve giungere. Secondo qualche esperto arriverà per la fine di luglio. Intanto ecco i dati aggiornati per oggi, lunedì 11 luglio.

I numeri dalla regione Lazio

Nuovi contagi: 4437 (ieri 9547, scorsa settimana 4777)

Trend al 0,24% (ieri 0,53%)

Ricoverati: +52 (settimanale +52, scorsa settimana +27)

% occupazione posti disponibili: 13,72% (ieri 12,91%)

Terapie intensive: -0 (settimanale +0, settimana scorsa +4)

% occupazione terapie intensive: 6,57% (ieri 6,57%)

Isolamento: -2038 (settimanale -2038)

Morti: +7 (settimanale +7, settimana scorsa +7)

Guariti: 6416 (settimanale +6416)

Variazione positivi: -1986 (settimanale -1986)

La situazione nelle Asl