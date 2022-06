Covi, oggi nel Lazio 4.939 nuovi casi positivi e 6 decessi: rapporto al 18,2%

Covid, Lazio. Continua l’opera di monitoraggio dei casi Covid nella regione e in tutta Italia, per mezzo dei bollettini giornalieri emanati dalle Asl dislocate sul territorio. La continua attenzione al fenomeno pandemico, nonostante la situazione sia largamente sotto controllo, risulta necessaria per poter uscire definitivamente dall’emergenza senza strascichi e senza problemi di sorta. Ecco il bollettino aggiornato per oggi, martedì 14 giugno.

Le parole dell’Assessore Alessio D’Amato

D’Amato: ”Oggi nel Lazio su 4.902 tamponi molecolari e 22.201 tamponi antigenici per un totale di 27.103 tamponi, si registrano 4.939 nuovi casi positivi (+3.239), sono 6 i decessi (+2), 467 i ricoverati (-5), 29 le terapie intensive ( = ) e +3.030 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi e’ al 18,2%. I casi a Roma città sono a quota 2.954”. Lo rende noto l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato.

I numeri dalle Asl sul territorio