Covid, oggi nel Lazio registrati 2.362 nuovi contagi e 6 decessi: il bollettino aggiornato

Covid, Lazio. Continua anche oggi il monitoraggio del casi Covid e dei contagi nella Regione Lazio. L’estate, ormai, è ad un passo dalla fine e le temperature stanno lentamente calando. In autunno gli esperti prospettano un brusco calo di temperature che comporterà automaticamente la risalita dei casi.

Per questo e per non lasciarsi cogliere impreparati, ecco il motivo di un costante monitoraggio dell’andamento pandemico. Ecco il bollettino di oggi, martedì 30 agosto.

Leggi anche: Scuola, niente didattica a distanza da settembre: cosa cambia per i positivi al Covid, le novità

Covid, il bollettino per oggi 30 agosto

I dati dalle Asl sul territorio

Scendiamo nel dettaglio, e vediamo i numeri che provengono direttamente dalle Asl dislocate su tutto il territorio della Regione Lazio: