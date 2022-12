Covid, oggi nel Lazio 1.475 nuovi casi positivi e 7 decessi: il bollettino aggiornato

Covid, Lazio. Anche oggi, lunedì 5 dicembre, arriva puntuale come sempre il bollettino aggiornato sulla pandemia nel nostro territorio, con i numeri ufficiali direttamente dai diversi distretti a cui fanno riferimento le Asl. Il monitoraggio sui casi continua, nonostante i numeri siano generalmente sotto controllo e la pandemia stia progressivamente scivolando vero la fine. Una fine che arriverà solamente con l’endemizzazione del patogeno, come già avvertivano da diversi mesi gli esperti del settore. Fare in modo cioè che il nostro sistema immunitario impari a convivere con il virus, perché non sparirà non tutto, almeno non a breve. Grazie al monitoraggio e all’azione di copertura dei vaccini, sarà possibile uscirne definitivamente. Intanto, il peggio sembra essere passato, e tutte le restrizioni sono cadute.

In merito al bollettino di oggi, ecco il commento dell’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato: “Oggi nel Lazio su un totale di 8.648 tamponi, si registrano 1.475 nuovi casi positivi (-1.004), sono 7 i decessi (+4), sono 749 i ricoverati (+14), 28 le terapie intensive (il numero rimane invariato) e +2.110 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 17%. I casi in tutta la città di Roma sono a quota 892″.

I dati del Covid delle ASL della Regione Lazio

Ecco i numeri ufficiali nel dettaglio, erogati direttamente dalle Asl che si occupano dei rispettivi distretti e circoscrizioni territoriali:

Asl (Distretto) Nuovi casi Decessi Asl Roma 1 347 3 Asl Roma 2 254 1 Asl Roma 3 291 0 Asl Roma 4 79 0 Asl Roma 5 98 1 Asl Roma 6 128 0 Frosinone 47 0 Latina 183 0 Rieti 30 0 Viterbo 18 2

La quinta dose del vaccino anti-Covid 19

Sempre in una nota pubblica, l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, aggiorna sullo svolgimento della quinta dose dei vaccini anti-Covid 19: “A seguito dell’autorizzazione da parte di EMA e AIFA sono ora disponibili due formulazioni bivalenti di vaccini a m-RNA entrambe utili ad ampliare la protezione contro diverse varianti e a mantenere una protezione ottimale contro la malattia COVID-19 :