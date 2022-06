Covid, oggi nel Lazio 2.645 nuovi casi positivi e 5 decessi: rapporto al 13,2%

Covid, Lazio. Continua l’opera di monitoraggio della pandemia da parte delle Asl dislocate su tutto il territorio della Regione Lazio. Ecco il bollettino aggiornato per oggi, giovedì 2 giugno.

Le parole dell’Assessore D’Amato

D’Amato: ”Nel Lazio su 5.175 tamponi molecolari e 14.789 antigenici per un totale di 19.964 test, si registrano oggi 2.645 nuovi casi positivi al Covid-19 (meno 156 rispetto a ieri), con 1.621 contagi a Roma. Inoltre, si registrano 5 decessi (3 in piu’ rispetto a ieri) e 2.009 guariti. Per quanto riguarda l’occupazione dei posti letto negli ospedali, i ricoverati sono 556 (meno 5 rispetto a ieri), mentre le terapie intensive sono 31 (come ieri)”.

Questo quanto emerge dal report delle Aziende sanitarie locali del Lazio reso noto al termine della task force regionale dei direttori generali delle Asl, Aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesu’, che si tiene in videoconferenza con l’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio Alessio D’Amato. “Il rapporto tra positivi e tamponi e’ al 13,2 per cento”, ha aggiunto l’assessore D’Amato.

I numeri dalle Asl sul territorio