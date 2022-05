Covid, oggi nel Lazio 2436 nuovi contagi e 5 morti: il bollettino aggiornato

situazione pandemica nel nostro territorio, direttamente dalle Asl e gli uffici della Covid, Lazio. Arriva anche oggi puntuale il bollettino sullanel nostro territorio, direttamente dalle Asl e gli uffici della Regione Lazio . Le crisi in questo periodo non mancano, basti pensare alla guerra in Ucraina, al vaiolo recente e alla peste suina.

I casi di oggi mercoledì 25 maggio

Ancora sfide per il Paese e i suoi cittadini, proprio ora che stavamo iniziando ad abbandonare l’emergenza virale. Sebbene, ora, siano altre le impellenze, è bene continuare a monitorare il virus per non farsi cogliere impreparati. Ecco il bollettino per oggi mercoledì 25 maggio.

I numeri Covid dal territorio

Nuovi contagi: 2436 (ieri 3337, scorsa settimana 2883)

Trend al 0,16% (ieri 0,21%)

Ricoverati: -52 (settimanale -82, scorsa settimana -24)

% occupazione posti disponibili: 9,87% (ieri 10,68%)

Terapie intensive: -1 (settimanale -5, settimana scorsa -2)

% occupazione terapie intensive: 4,13% (ieri 4,24%)

Isolamento: -3040 (settimanale -6454)

Morti: +5 (settimanale +22, settimana scorsa +37)

Guariti: 5524 (settimanale +13646)