Covid, oggi nel Lazio 3.316 nuovi contagi e 7 decessi: il bollettino aggiornato

Covid, Lazio. Arriva anche oggi, venerdì 21 ottobre, puntuale come sempre, il bollettino aggiornato sui casi Covid nella Regione Lazio, grazie al monitoraggio continuo e alla rassegna quotidiana delle Asl dislocate sull’intero territorio. Qualcuno inevitabilmente penserà che siamo ormai fuori, e in parte è vero. Tuttavia, non possiamo sottovalutare le nuove varianti, così come l’abbassamento delle temperature che normalmente comporta l’autunno: due variabili importantissime che non fanno altro che compromettere la nostra copertura. Infatti, non solo da una parte le variabili sono più agevoli nella trasmissione (sebbene meno potenti), dall’altra le basse temperature ricreano quelle condizioni ideali per la circolazione e la trasmissione del patogeno, come da sempre avvertono gli esperti. Intanto, poi, dal Ministero della Salute è già arrivato anche il via libera per le prenotazioni della quinta dose per gli over 80 ed over 60 che ne faranno richiesta. Ecco, dunque, i datti di oggi.

Aumentano i ricoveri Covid, Pregliasco: ‘Nuove varianti in arrivo, vacciniamo chi è a rischio’

Covid, la situazione nel Lazio oggi

Ecco il dettaglio che arriva direttamente dagli uffici regionali che fanno riferimento ai dati racimolati dalle Asl sull’intero territorio: