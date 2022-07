Covid, oggi nel Lazio 3.842 nuovi contagi e 8 morti: il bollettino aggiornato

Covid, Lazio. Continua costante il monitoraggio dei casi Covid del territorio. Fondamentale per tenere sotto controllo l’andamento e far fronte a una possibile ondata del prossimo autunno, (di cui già si parla). Ecco quindi il bollettino aggiornato per oggi, sabato 30 luglio.

Covid oggi 30 Luglio 2022

Oggi nel Lazio, su un totale di 25.451 tamponi, si sono registrati:

3.842 nuovi casi positivi

8 decessi

1.111 riceoverati

64 terapia intensive

5.993 i guariti

Il rapporto tra positivi e tamponi è al 15%. I casi a Roma città sono a quota 1.736.

Il bollettino delle Asl