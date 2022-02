Covid, oggi nel Lazio 5.639 nuovi casi positivi e 14 decessi: partono le somministrazioni quarta dose

Covid, Lazio. D’Amato: “Oggi nel Lazio su 12.618 tamponi molecolari e 37.910 tamponi antigenici per un totale di 50.528 tamponi, si registrano 5.639 nuovi casi positivi (-717), sono 14 i decessi (-5), 1.620 i ricoverati (-45), 139 le terapie intensive (+1) e +18.918 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 11,1%. I casi e a roma città sono a quota 2.527. Oggi nuovo record dei guariti. Partite le somministrazioni delle quarte dosi per i soggetti individuati dalla circolare ministeriale, importante che siano trascorsi i 120 giorni dall’ultima somministrazione. Da domani aperte le prenotazioni sul portale regionale. Chi ha avuto le dosi precedenti a domicilio non deve fare nulla verra’ contattato da equipe mobile”. Lo dichiara in una nota l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Covid, la situazione nelle Asl di Roma

Asl Roma 1: sono 1.186 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 2: sono 697 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. Asl Roma 3: sono 644 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. Asl Roma 4: sono 316 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 5: sono 576 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 6: sono 744 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 1.476 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 458 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. Asl di Latina: sono 523 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h. Asl di Rieti: sono 251 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl di Viterbo: sono 244 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.