Covid, oggi nel Lazio 7.152 nuovi casi e 5 morti. Il bollettino delle Asl

In calo, rispetto a ieri, i casi positivi nel Lazio. Oggi, su un totale di 39.753 tamponi, si sono registrati 7.152 nuovi contagi (-3067), mentre 5 sono i morti, 1074 i ricoverati, 71 le terapie intensive occupate e +4400 i guariti. Come ha fatto sapere l’assessore D’Amato, il rapporto tra positivi e tamponi è al 17,9% e i casi a Roma città sono a quota 3.503.

Il bollettino Covid di oggi nel Lazio

Asl (Distretto) Nuovi casi Decessi Asl Roma 1 1.161 0 Asl Roma 2 1.207 1 Asl Roma 3 1.135 1 Asl Roma 4 251 0 Asl Roma 5 535 1 Asl Roma 6 732 0 Latina 836 0 Rieti 181 0 Viterbo 280 1 Frosinone 834 0

Come prenotare la quarta dose di vaccino

Intanto, prosegue la campagna vaccinale nel Lazio. Gli over 80, gli over 60 e i pazienti di ogni età con fragilità, possono prenotare la quarta dose e hanno a disposizione diversi modi per farlo: