Covid, oggi nel Lazio 8.484 nuovi positivi e 9 decessi: ecco tutti i dettagli per oggi

D’Amato: ”Oggi nel Lazio su un totale di 79.263 tamponi, di registrano 8.484 nuovi positivi e 9 decessi. Sono 2.060 9 ricoverati, 196 le terapie intensive e +8.109 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10,7%. I casi a Roma città sono a quota 3.917. Rispetto al 6 febbraio dello scorso anno ci sono 213 ricoveri in meno in area medica, 74 in meno in terapia intensiva e 29 decessi in meno. Numeri che dimostrano l’importanza della vaccinazione”. sottolinea D’amato durante il suo comunicato di oggi.

La situazione nelle Asl di Roma

Asl Roma 1: sono 1.231 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. Asl Roma 2: sono 1.382 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. Asl Roma 3: sono 1.304 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 4: sono 399 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. Asl Roma 5: sono 809 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 6: sono 1.129 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 2.229 nuovi casi

Asl di Frosinone: sono 713 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h. Asl di Latina: sono 873 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h. Asl di Rieti: sono 171 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl di Viterbo: sono 472 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.