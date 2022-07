Covid, oggi nel Lazio 8.673 nuovi casi, aumentano i ricoveri. Il bollettino delle Asl

Sono ancora in calo dopo l’impennata dei giorni scorsi i casi di Covid-19 nel Lazio, lì dove la variante Omicron 5 sta continuando a circolare e a diffondersi con rapidità. Oggi, su un totale di 34.634 tamponi, si sono registrati 8.673 nuovi contagi (-1694 rispetto alla giornata di ieri): due, invece, i pazienti deceduti, 672 i ricoverati (con un incremento di 22 pazienti in ospedale), mentre restano stabili a 58 le terapie intensive occupate. I guariti sono 3.233, il rapporto tra positivi e tamponi, come fa sapere l’assessore D’Amato, è al 25%, mentre i casi a Roma città sono a quota 4.634.

La situazione Covid nel Lazio aggiornata al 3 luglio 2022

Asl (Distretto) Nuovi casi Decessi Asl Roma 1 1.691 0 Asl Roma 2 1.597 0 Asl Roma 3 1.346 1 Asl Roma 4 378 0 Asl Roma 5 645 0 Asl Roma 6 740 0 Latina 939 1 Rieti 210 0 Viterbo 317 0 Frosinone 810 0

Come prenotare la quarta dose nel Lazio

Intanto, la campagna vaccinale nel Lazio prosegue e sono aperte le prenotazioni per la quarta dose, ora rivolta agli over 80 e alle categorie con fragilità. Chi può, ha diverse strade da percorrere:

può contattare il medico di medicina generale

può rivolgersi alla farmacia

Ricordiamo che chi è stato positivo dopo la terza dose, per il momento è esentato dal nuovo richiamo (anche se rientra nelle categorie che ora possono fare la quarta somministrazione di vaccino).