Covid, oggi nel Lazio 8133 nuovi contagi e 11699 guariti: calano i ricoveri e il trend rimane in discesa

Covid, Lazio. Ecco il bollettino aggiornato per la giornata di oggi, 10 febbraio 2022, relativo alla situazione virale nella regione Lazio. I numeri continuano ad essere incoraggianti in tutto il territorio. Da settimane, orami, i guariti superano costantemente i nuovi contagi, le terapie diminuiscono, così come il trend che rimanda in discesa. Ma andiamo nei dettagli.

Oggi nel Lazio, come ha spiegato l’assessore D’Amato nel bollettino, su un totale di 73.433 tamponi si sono registrati 8.133 nuovi casi positivi (con un incremento di 137 pazienti rispetto alla giornata di ieri). Sono 15 i decessi (-25), 1.994 i ricoverati (-48), 191 le terapie intensive (+1) E +11.699 guariti. “Il rapporto tra positivi e tamponi è all’11%. I casi a Roma città sono a quota 4.067. Si riduce – spiega D’Amato – l’incidenza del 20% su base settimanale, arriviamo a 1.214 ogni 100 mila (l’ultima rilevazione era a 1.505). Il tasso di occupazione delle terapie intensive è al 16%, l’area medica al 31%, entrambi in calo. Per la fascia 5/11 anni abbiamo chiesto ai pediatri un recall per chi non si fosse ancora vaccinato o prenotato. Ad oggi in questa fascia sono stati somministrati oltre 222 mila vaccini tra prima e seconda dose. Il vaccino è sicuro”.

Covid nel Lazio: i numeri

Nuovi contagi: 8133 (ieri 7996, scorsa settimana 11612)

Trend al: 0,84% (ieri 0,83%)

Ricoverati: -48 (settimanale -66, scorsa settimana -42)

% occupazione posti disponibili: 31,05% (ieri 31,80%)

Terapie intensive: +1 (settimanale -5, settimana scorsa -12)

% occupazione terapie intensive: 20,25% (ieri 20,15%)

Isolamento: -3534 (settimanale -21193)

Morti: +15 (settimanale +111, settimana scorsa +106)

Guariti: 11699 (settimanale +52937)

Variazione positivi: -3581 (settimanale -21264)

Andamento settimanale: 31784 (la scorsa settimana 40918, rispetto scorsa settimana -22,32%, totale scorsa settimana -21,60%).

Degli attuali positivi (257343): 0,77% ricoverati (-0,01%), 0,07% in TI (-0,00%), 99,15% in isolamento (+0,01%).

Incidenza ultimi 7 giorni: 1062,30

Rispetto alla settimana scorsa: Giovedì -13,77%, Sabato -7,49%, Domenica -26,45%, Lunedì -19,68%, Martedì -14,75%, Mercoledì -24,28%, Oggi -33,81%

Coronavirus nel Lazio: il bollettino delle Asl

Asl Roma 1: sono 1.184 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 2: sono 1.396 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. Asl Roma 3: sono 1.487 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. Asl Roma 4: sono 529 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. Asl Roma 5: sono 637 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. Asl Roma 6: sono 951 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

La situazione nelle province

Nelle province si registrano 1.949 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 673 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h. Asl di Latina: sono 776 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h. Asl di Rieti: sono 165 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. Asl di Viterbo: sono 335 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.