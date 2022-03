Covid, oggi nel Lazio 8756 nuovi contagi e 11 decessi: i numeri nel dettaglio

Covid, Lazio. Anche oggi arriva la comunicazione ufficiale direttamente dagli uffici della Sanità Regionale sull’andamento della pandemia che, come già accennato in precedenza, sembra aver rallentato la sua discesa nei contagi. La situazione è largamente fuori pericolo e sotto controllo, tuttavia è bene monitorare costantemente le variazioni o le tendenza della curva dei contagi, per avere un quadro sempre aggiornato e specifico di ciò che sta accadendo. Di fatto, la guerra e le crisi economiche delle ultime settimane hanno completamente offuscato il problema del virus che continua però silenziosamente a registrare la sua diffusione nella popolazione locale. Ecco i numeri per la giornata di oggi, mercoledì 16 marzo 2022.

I numeri di oggi sul Covid nel Lazio

Sono 98.457 le persone attualmente positive al Covid-19 nel Lazio, di cui 1.030 ricoverati, 69 in terapia intensiva e 97.358 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia i guariti sono 1.051.097 e i morti 10.611 su un totale di 1.160.165 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio. Oggi, invece, la situazione è la seguente:

Oggi 16 marzo 2022 Nuovi contagi: 8756 (ieri 10562, scorsa settimana 5642)

8756 (ieri 10562, scorsa settimana 5642) Trend al 0,76% (ieri 0,93%)

al 0,76% (ieri 0,93%) Ricoverati: -24 (settimanale -5, scorsa settimana -40)

-24 (settimanale -5, scorsa settimana -40) % occupazione posti disponibili: 16,04% (ieri 16,41%)

16,04% (ieri 16,41%) Terapie intensive: -5 (settimanale -4, settimana scorsa -9)

-5 (settimanale -4, settimana scorsa -9) % occupazione terapie intensive: 7,32% (ieri 7,85%)

7,32% (ieri 7,85%) Isolamento: +251 (settimanale +1440)

+251 (settimanale +1440) Morti: +11 (settimanale +34, settimana scorsa +33)

+11 (settimanale +34, settimana scorsa +33) Guariti: 8523 (settimanale +21592)

Il dettaglio dalle Asl

Asl (Distretto) Nuovi casi Decessi Asl Roma 1 Asl Roma 2 Asl Roma 3 Asl Roma 4 Asl Roma 5 Asl Roma 6 Latina Rieti Viterbo Frosinone

Numeri in aggiornamento, ricaricare la pagina in caso di mancata visualizzazione