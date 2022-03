Covid, oggi nel Lazio 9256 nuovi contagi e 15 morti: tutti i dettagli dal territorio

Covid, Lazio. Ecco il bollettino aggiornato per la giornata di oggi, giovedì 31 marzo, con tutti i numeri e i dettagli direttamente dagli uffici regionali. Continua la circolazione virale in tutto il territorio, nonostante la parola Covid non sia più in testa alle classifiche dei trend mediatici. Un motivo in più per continuare a monitora la situazione giorno per giorno. Ecco i dettagli.

Covid: i numeri di oggi nella Regione Lazio

Nuovi contagi: 9256 (ieri 8957, scorsa settimana 9235)

9256 (ieri 8957, scorsa settimana 9235) Trend al 0,72% (ieri 0,71%)

al 0,72% (ieri 0,71%) Ricoverati: -6 (settimanale +66, scorsa settimana +98)

-6 (settimanale +66, scorsa settimana +98) % occupazione posti disponibili: 18,58% (ieri 18,67%)

18,58% (ieri 18,67%) Terapie intensive: -4 (settimanale +3, settimana scorsa -4)

-4 (settimanale +3, settimana scorsa -4) % occupazione terapie intensive: 8,17% (ieri 8,59%)

8,17% (ieri 8,59%) Isolamento: +2962 (settimanale +5620)

+2962 (settimanale +5620) Morti: +15 (settimanale +44, settimana scorsa +58)

+15 (settimanale +44, settimana scorsa +58) Guariti: 6289 (settimanale +28328)

6289 (settimanale +28328) Variazione positivi: +3035 (settimanale +2737)

+3035 (settimanale +2737) Andamento settimanale: 34061 (la scorsa settimana 33152rispetto scorsa settimana +2,74%, totale scorsa settimana -0,26%).

34061 (la scorsa settimana 33152rispetto scorsa settimana +2,74%, totale scorsa settimana -0,26%). Incidenza ultimi 7 giorni: 1020,24

I dettagli dalle Asl del territorio

Asl (Distretto) Nuovi casi Decessi Asl Roma 1 2.003 3 Asl Roma 2 1.533 5 Asl Roma 3 1.235 1 Asl Roma 4 518 1 Asl Roma 5 765 1 Asl Roma 6 905 2 Latina 952 0 Rieti 205 2 Viterbo 378 0 Frosinone 762 0