Covid, salgono ancora i casi (e i ricoveri) nel Lazio: oltre 13.000 nuovi contagi, il bollettino delle Asl

I casi di Covid nel Lazio prima aumentano, poi diminuiscono. Ora, a causa anche (e soprattutto) della variante Omicron 5 che sta continuando a circolare e a diffondersi rapidamente, i contagi sono di nuovo in salita. E nelle ultime 24 ore si sono registrati oltre 13.000 nuovi positivi. In aumento anche i ricoveri, 12 i morti, mentre restano stabili (per fortuna) le terapie intensive.

Quello di oggi è il dato giornaliero più alto dal 26 gennaio scorso, come ha dichiarato il responsabile alla sanità D’Amato.

Il bollettino di martedì 5 luglio nel Lazio

Sono 13.555 i nuovi casi di Covid nel Lazio (ieri ne erano 4.777). Ma ecco, nel dettaglio, tutti i dati di oggi:

13555 nuovi contagi (la scorsa settimana, sempre di martedì, ne erano 11171)

+22 ricoveri

+9255 pazienti in isolamento

+12 morti

+4266 guariti

La situazione aggiornata

Asl (Distretto) Nuovi casi Decessi Asl Roma 1 2.542 2 Asl Roma 2 2.615 2 Asl Roma 3 1.913 0 Asl Roma 4 320 0 Asl Roma 5 1.139 0 Asl Roma 6 1.283 1 Latina 1.625 1 Rieti 300 1 Viterbo 550 1 Frosinone 1.268 4

Come ha fatto sapere l’assessore D’Amato, il rapporto tra positivi e tamponi è al 26,1%, mentre i casi a Roma città sono a quota 7.070.

Articolo in aggiornamento