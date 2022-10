Covid, salgono i casi in Italia. Bassetti: ‘No alle mascherine obbligatorie a scuola’

Salgono i casi di Covid in Italia. Emerge l’ipotesi di una circolare del ministero della Salute che prevede il ritorno delle mascherine e altre misure restrittive. Mentre gli italiani sembravano essere tornati a una vita “normale”, svincolata dall’emergenza sanitaria, ora si torna a parlare di misure restrittive e torna quindi il dibattito sulle mascherine.

Matteo Bassetti: “Basta colpire sempre la scuola”

Sull’ipotesi di un ritorno delle mascherine Bassetti non ci sta, soprattutto per quanto riguarda le scuole: “L’unica cosa che alcuni conoscono per combattere il Covid è quello di mettere restrizioni a scuola”, ha scritto l’infettivologo su Twitter.

“L’equazione è semplice: salgono i tamponi positivi: mascherine obbligatorie in classe. Basta colpire sempre la scuola”, ha scritto Matteo Bassetti, che si scaglia contro l’ipotesi della circolare del ministero della Salute sul nuovo ritorno delle mascherine, e altre misure restrittive, nel caso in cui la situazione Covid dovesse peggiorare.

Staiano: “I bambino sono un serbatoio per i virus”

Non è della stessa idea il presidente della Società Italiana di pediatria, Annamaria Staiano, che invece ha detto all’Ansa che “i bambini sono un serbatoio per i virus. Occorrerebbe perciò intensificare la campagna vaccinale”.

I contagi da Covid-19, infatti, continuano ad aumentare e sembra che le fasce più colpite siano soprattutto i bambini. Solo il 38, 5 per cento di questi tra i 5 e gli 11 anni è stato vaccinato e, con il ritorno a scuola senza mascherine, i casi di positività tornano nelle aule delle scuole.

Aver abbassato la guardia, secondo la Staiano, ha sortito un effetto negativo: “Bisogna man tenere ancora alto il livello di allerta e – dice il presidente della Società italiana di pediatria – puntare a una vaccinazione massiva anche a livello pediatrico”.