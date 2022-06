Covid, salgono i casi nel Lazio, 9 i morti: ‘Bisogna indossare la mascherina’

Continuano a salire i casi positivi nel Lazio. Nelle ultime 24 ore, infatti, si sono registrati 6.879 nuovi contagi (con un incremento di 286 contagi in più rispetto alla giornata di ieri): sono 9 i morti e 4.688 i guariti. In aumento i ricoveri (+10), mentre fortunatamente sono in calo le terapie intensive.

L’appello di D’Amato e l’aumento dei casi

Proprio ieri l’assessore alla sanità D’Amato ha invitato la popolazione, visto l’aumento dei casi in queste settimane, a indossare la mascherina lì dove non è possibile garantite il corretto distanziamento. Lì dove c’è rischio assembramento perché, purtroppo, la pandemia non si può dire ancora sconfitta.

Il bollettino di oggi 23 giugno nel Lazio

Ma vediamo, ora, i numeri di oggi nel Lazio, tutti i dati aggiornati:

Nuovi contagi: 6879

Ricoverati: +10

Terapie intensive: -5

Pazienti in isolamento: +2177

Morti: +9

Guariti: 4688

Il bollettino aggiornato

Asl (Distretto) Nuovi casi Decessi Asl Roma 1 1.491 0 Asl Roma 2 1.574 2 Asl Roma 3 1.076 5 Asl Roma 4 245 0 Asl Roma 5 507 1 Asl Roma 6 648 1 Latina 568 0 Rieti 121 0 Viterbo 212 0 Frosinone 437 0

Come ha fatto sapere l’assessore D’Amato, il rapporto tra positivi e tamponi è al 23,2%, mentre i casi a Roma città sono a quota 4.141. “Continua il trend in crescita dei casi su base settimanale +53%, in aumento – ha spiegato – anche l’incidenza a 566 su 100 mila abitanti (era 367 la scorsa settimana). Il valore Rt è a 1.1″.