Crioterapia in palestra e dal parrucchiere: arrivano i Nas e sequestrano le cabine

Una piega e una seduta di crioterapia. Oppure un circuito in palestra e sempre un passaggio nella cabina “magica” a -130°, per cercare di sciogliere quel grasso ostinato che neanche con 100 addominali va via. Peccato che i macchinari, così come chi metteva a disposizione dei clienti, non fossero autorizzati. Per questo i NAS hanno sequestrato diverse apparecchiature, dal valore compreso tra i 40 e i 100 mila euro, in centri estetici e benessere, parrucchieri, e palestre.

Tra questi un centro benessere di Roma, una palestra di Latina e il negozio di una parrucchiera di Fondi. Nel corso delle verifiche sul territorio nazionale, i militari hanno controllato 488 strutture tra palestre, centri benessere ed estetici, e studi medici/fisioterapici. Tra queste, 50 erano irregolari. Sono quindi stati denunciati all’Autorità Giudiziaria 16 titolari e operatori, e sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 165.000 euro.

Il centro benessere di Roma: sequestrata cabina da 100 mila euro