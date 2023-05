Crolla la rete fognaria e apre una voragine, buco con 3 metri di profondità compare a Monterotondo (FOTO)

Il Comune di Monterotondo deve fare fronte con una pericolosa voragine comparsa sul suo territorio, figlia di un cedimento della rete fognaria locale. Il crollo si è verificato su via Roberto Faravelli, nei pressi di un parcheggio. La strada è abitualmente molto trafficata all’interno della cittadina provinciale romana, considerato come essa attraversa praticamente tutto il territorio. Secondo le prime ispezioni sul posto, la buca sarebbe figlia di un grave danno alla rete fognaria.

Cede la rete fognaria a Monterotondo: compare una profonda voragine

Dalle approssimative ricostruzioni del danno avvenuto, la rete fognaria avrebbe ceduto e fatto verificare un cedimento del manto stradale di almeno 3 metri di profondità. Subito il Comune si è attivato per la verifica del danno, ma in particolar modo la messa in sicurezza della profonda buca, in modo che nessuno si faccia male cascandoci dentro. Come avverte la stessa Amministrazione locale: “Su questo puntò è necessario intervenire con estrema urgenza al fine di riparare definitivamente il danno che affligge la rete fognaria e che da tempo compromette l’utilizzo e la sicurezza dell’intera area parcheggio antistante l’ospedale SS. Gonfalone”.

Le iniziative del Comune per mettere in sicurezza la voragine

Prosegue il comune con la propria nota stampa, menzionando le azioni per chiudere al traffico la pesante voragine: “I lavori per la realizzazione della nuova rete fognaria, che prenderanno il via già dalle ore 8:00 di lunedì 15 maggio 2023 e dureranno presumibilmente fino alle ore 18:00 di lunedì 22 maggio 2023, richiederanno l’emissione di un’ordinanza per l’interruzione del transito veicolare su Via R. Faravelli nel tratto compreso dall’intersezione con via San Matteo e l’intersezione con via C. Burani”.

Il cambio della mobilità per la presenza della profonda buca

