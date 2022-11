Dai Castelli la stretta anti-baby gang nei centri commerciali: “Minori solo se accompagnati”

Minori al centro commerciale solo se accompagnati da un adulto, altrimenti verranno allertate le forze dell’ordine. Sta facendo discutere in questi giorni l’iniziativa presa dal centro “La Nave” che ha deciso di porre un freno ad atti vandalici e disturbi provocati da giovani e spesso giovanissimi.

Il cartello al centro commerciale di Marino che vieta l’accesso ai minori non accompagnati

Il caso arriva da Frattocchie, frazione del Comune di Marino ai Castelli Romani. Nel manifesto affisso sui muri del centro si legge:

«A causa dei molti danneggiamenti subiti da gruppi di minori che girano da soli nel centro si fa espresso divieto ai minori di circolare nel centro commerciale se non accompagnati da un adulto responsabile. Per tutti i bambini trovati da soli verranno chiamate le forze dell’ordine per rintracciare i genitori che rischiano la denuncia d’ufficio per mancata custodia».

Il problema delle baby gang

Insomma, che si tratti di maleducazione e, a salire, di vandalismo fino ad arrivare a bullismo o ad altri comportamenti criminali il problema è ampiamente diffuso anche a Roma e Provincia. Nei casi più gravi questi ragazzini fuori controllo danno vita a delle vere e proprie baby gang: come per quanto accaduto una settimana fa a Porta di Roma dove due ragazzi sono stati pestati da una decina di adolescenti. O sulla Laurentina ad ottobre dove un altro giovane è stato picchiato a scopo di rapina. Adesso però questa prima contro-mossa di un centro commerciale: sarà questa la strada giusta per fare prevenzione? A voi lettori il giudizio.