Dal pizzino a Cicerone, è sempre Mourinho show: “Il silenzio è una delle arti della conversazione”

“Il silenzio è una delle grandi arti della conversazione, di Marco Tulio Cicerone, vecchia saggezza romana”. Così José Mourinho in un post sul proprio profilo Instagram ha commentato la foto dell’intervento di Kayode su Zalewski. La società giallorossa, infatti, ha indetto il silenzio stampa dopo il pari con la Fiorentina e le due espulsioni giallorosse, di Zalewski prima e di Lukaku poi. E’ quanto ha riportato l’agenzia di stampa Ansa.

Ennesimo show di Mourinho all’indomani del pari casalingo contro la Fiorentina

La Roma ha indetto il silenzio stampa nel post partita del match con la Fiorentina. Nessun tesserato si è presentato nelle interviste alle tv o in conferenza stampa. José Mourinho, infatti, dopo aver salutato Vincenzo Italiano nella pancia dell’Olimpico ha già lasciato lo stadio. Al centro della scelta del club c’è quella di non commentare eventuali domande sull’arbitraggio di Antonio Rapuano di Rimini dopo la doppia espulsione di Zalewski e Lukaku.

“Il silenzio è un’eloquente affermazione”, sono le parole citata dal portoghese sul suo profilo Instagram, all’indomani dell’1-1 di Roma-Fiorentina, con finale teso, due giallorossi espulsi e il silenzio stampa di tecnico e squadra: ad accompagnare le parole la foto del fallo di Kayode su Zalewski (per il quale la Roma chiedeva il rosso).

L’allenatore portoghese lascia parlare le immagini

E poco importa se Mourinho ha confuso “Marco Tullio Cicerone, vecchia saggezza romana” (che in realtà nelle Catilinarie diceva “fanno rumore anche quando tacciono”) col poco conosciuto Hazlitt, vero autore dell’aforisma citato: è l’ennesima puntata del film targato José che quando non risponde in portoghese per evitare di essere frainteso, preferisce non commentare a caldo, ma lasciar parlare le immagini.

Per questo sul suo profilo Instagram ha postato quattro foto, la prima dell’abbraccio con Burdisso, la seconda dedicata allo striscione della Curva Sud, la terza che ritrae il fallo di Kayode su Zalewski non sanzionato e l’ultima il ragazzino del ‘pizzino’.