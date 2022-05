Decreto Aiuti, bonus di 200 euro a lavoratori e pensionati: requisiti, come arriva e quando

Un lungo incontro, una conferenza e la decisione del Governo di aiutare, ancora una volta, gli italiani, con l’ennesimo bonus. Questa volta di 200 euro, un contributo di sostegno rivolto ai pensionati e ai lavoratori con un reddito fino a 35.000 euro. Si tratta di una misura, che è contenuta nel Decreto Aiuti approvato ieri, annunciata dal Premier Mario Draghi, che ha presentato una serie di provvedimenti, tra cui quelli per contenere e tenere a ‘freno’ il caro bollette.

Bonus di 200 euro per 28 milioni di italiani: come funziona

Il bonus di 200 euro, che ricordiamo è incluso nel Decreto Aiuti, è ‘un importante provvedimento di sostegno ai redditi di 28 milioni di italiani’. Così ha definitivo l’incentivo Mario Draghi, che ha ribadito come questo debba aiutare ‘le famiglie, limitando il rischio di ulteriore aumento dell’inflazione’.

Il ministro dell’Economia Daniele Franco ha spiegato che sono stati previsti ‘6 miliardi per finanziare trasferimenti capitali di 200 euro per pensionati e lavoratori’. Si tratterà di una misura ‘una tantum‘, cioè che verrà erogata una sola volta e il bonus arriverà direttamente nel cedolino della pensione o nella busta paga, come se fosse un aumento.

A chi spetta e quando arriva

Il bonus di 200 euro, come ha spiegato Draghi in conferenza stampa, coinvolgerà 28 milioni di italiani e riguarderà:

Lavoratori autonomi

Lavoratori dipendenti

Pensionati.

L’incentivo sarà erogato, come ha dichiarato il ministro Franco, ‘non appena tecnicamente possibile‘. Molto probabilmente, i pensionati lo troveranno nel cedolino a luglio, mentre per chi lavora è possibile che l’aumento ci sia già nella busta paga di giugno. In questo caso, sarà erogato dai datori, che poi avranno modo di recuperare la cifra al primo pagamento di imposta.