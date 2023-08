Delfini a Torvaianica, danzano e giocano davanti ai bagnanti (FOTO)

Torvaianica. L’estate è a pieno regime, e la natura non fa che ricordacelo di continuo, anche attraverso delle estatiche visioni che stanno letteralmente facendo scalpore tra gli avventori del litorale romano alle prese con le loro vacanze. Una vera e propria danza di delfini è la notizia del giorno, che certamente rimarrà a lungo impressa nella mente di quei fortunati che hanno assistito in prima persona all’evento.

La danza dei delfini a Torvaianica: le foto spettacolari

Sul litorale romano, i delfini danzano e giocano nel mare. Un evento verificatosi anche l’anno scorso, proprio in prossimità dello specchio d’acqua di fronte a Torvaianica, a qualche centinaio di metri dalla costa, quindi perfettamente visibile. Un branco di delfini, questa mattina, ha voluto regalare agli avventori un’esperienza unica e meravigliosa. Sono stati, infatti, diversi i bagnanti che hanno notato la bellissima scena, soprattutto coloro che si trovavano a bordo del tradizionale barcone turistico che porta in giro i turisti a fare il bagno al largo. Nel dettaglio, sembra trattarsi di un gruppo di tursiopi, nome scientifico Tursiops truncatus per i più avvezzi alla nomenclatura delle classificazioni. Si tratta di una tra le tipologie di delfini più comuni nel Mediterraneo. Ecco le foto spettacolari dell’avvistamento: