Torvaianica, spiaggia invasa dai gabbiani

Un gruppo di “bagnanti” sui generis ha invaso oggi la spiaggia di Torvaianica, tra lo stupore dei presenti. In un sabato pomeriggio di metà agosto, il litorale è stato preso letteralmente d’assalto da uno stormo intero di gabbiani, intenti placidamente a rinfrescarsi le piume tra le acque del mar Tirreno. È successo nella rada mattinata di oggi, sabato 12 agosto, all’altezza del centro cittadino, a poca distanza dalla rotonda. Tra la paura e il disagio di aggressione degli animali, le persone sono state costrette a contrattare con i pennuti lo spazio di balneazione e quello sulla spiaggia.

Centinaia di gabbiani sulla spiaggia di Torvaianica

I vacanzieri però non l’hanno presa bene, dal momento che gli uccelli hanno letteralmente monopolizzato l’arenile, aggirandosi indisturbati tra le barche e sottranedo spazio alle persone prime stese in tranquillità sulla sabbia.

Centinaia di gabbiani si sono così “appollaiati” sul bagnasciuga: chi ha planato invece direttamente in acqua, chi ancora tra la rimessa delle barche sul litorale pometino, mentre i presenti hanno cercato di salvaguardare il proprio relax sotto al sole estivo. Il rischio, però, non è solo una beccata, ma un’aggressione da parte dell’animale tutt’altro che innocuo. “Non c’è più posto per i bagnanti”, ha così raccontato un testimone, stupito dalla miriade di gabbiani che gli sono svolazzati tutt’a un tratto intorno.

Gabbiani “killer”, da Roma al mare

Che si aggiri tra i rifiuti della Capitale o sulle spiagge, il gabbiano può diventare aggressivo e portatore di malattie, per cui è meglio tenersi alla larga il più possibile. Solo pochi mesi fa, nel Centro di Roma, un gabbiano è arrivato in picchiata e ha ucciso con un sol colpo un piccione tra le strade della città, intento a piluccare briciole rimaste in giro sulla piazza. Un vero e proprio agguato, quasi al pari di quello di un rapace. Il gabbiano, in una manciata di secondi, è stato capace di uccidere l’altro uccello, che ignaro di quello che stava per capitare e preso dalle sue attività quotidiane, non ha fatto in tempo a scappare.

Per i roditori, poi, non è sempre festa grazie alla grande quantità di rifiuti abbandonati per le strade. L’immondizia, infatti, fa da richiamo anche per i gabbiani. E i volatili, nel vedere i roditori, si avventano su quest’ultimi, in macabre scene all’ultimo sangue, che vedono quasi sempre i topi sconfitti.