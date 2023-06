Esquilino, gabbiano in picchiata su un topo tra i rifiuti: roditore ucciso sul tetto di un’auto, la rabbia dei residenti

Cataste di rifiuti che ricoprono i marciapiedi. E i topi, che passeggiano e “pasteggiano”. All’Esquilino, in pieno centro a Roma, i residenti sono disperati e furiosi per lo stato di degrado in cui versa il loro quartiere. Dove si assiste anche a scene di lotta per la sopravvivenza, come quella filmata ieri da Fabio, che poi ha postato il video sul gruppo Facebook “Sei dell’Esquilino”.

Gabbiano contro topo: la scena sopra il tetto di un’auto

Per i roditori non è sempre festa grazie alla grande quantità di rifiuti abbandonati per le strade. L’immondizia, infatti, fa da richiamo anche per i gabbiani. E i volatili, nel vedere i roditori, si avventano su quest’ultimi, in macabre scene all’ultimo sangue, che vedono quasi sempre i topi sconfitti.

Venerdì mattina, intorno alle 7:00, l’ultimo episodio registrato in piazza Manfredo Fanti, a poca distanza dalla Casa dell’Architettura. Un gabbiano punta un topo, lo colpisce e lo ferisce mentre il roditore cerca di scappare senza riuscirci. Il volatile lo prende con il becco e lo porta sul tetto di un’auto parcheggiata, dove continua a colpirlo per finirlo. La scena è raccapricciante e viene vista da diverse persone.

Cittadini stanchi del degrado

“Il degrado peggiora inesorabilmente, evito di fare la foto all’immondizia non raccolta da chi non lavora come dovrebbe”, scrive Fabio, l’autore del video. I commenti sono stati tantissimi, tutti sullo stesso tono. “Anche io stamane ho assistito a questa scena orribile. Tutti i cassonetti con la spazzatura fuori e sporcizia ovunque. Di notte si divertono a spargere immondizia ovunque. Servono le fototrappole”, suggerisce Alexia. “Ho assistito anche io a questa scena orribile mentre mi recavo alla stazione Termini. Passando per il degradato giardino di Piazza Vittorio, poi, ho visto anche un tripudio di rifiuti. Una scena ripetuta per ogni angolo del giardino. Altro che prezioso orto botanico!”, ha commentato Mario postando la foto di immondizia sparsa nei giardini di Piazza Vittorio.

E di foto con rifiuti per le strade del quartiere ce ne sono tante, postate dai cittadini esasperati da una situazione che sembra irrisolvibile. “Di sicuro ci sono tanti incivili in giro che vanno multati, ma a me non sembra normale il sistema di raccolta rifiuti riservato alle attività commerciali, come hotel, bar, ristoranti etc deciso da chi ci amministra… Le attività commerciali sono state invitate a lasciare i rifiuti davanti alle loro attività o in mezzo alla strada, la sera, per poi aspettare l’indomani mattina all’alba, per essere raccolta dall’Ama. Lasciare la spazzatura fuori tutta la notte, non mi sembra di certo un sistema di raccolta adeguato ad una situazione già fuori controllo, dovuta alla presenza delle centinaia di roditori e gabbiani già presenti in tutto il Rione. Non mi è chiaro a quale scienziato bisogna rivolgersi per rivedere il sistema di raccolta rifiuti”, ha scritto Lisa.

Rifiuti in tutta la città

Il problema dei rifiuti in strada non è prerogativa solo dell’Esquilino, ma di tutta Roma, tanto che in diversi quartieri i cittadini si sono organizzate proteste a causa della mancata raccolta e smaltimento dei rifiuti. Ciò che viene contestato in modo particolare è la mancata raccolta dell’umido, che attira animali e provoca, grazie al calore, odori nauseabondi. Addirittura sono molti i cittadini e le associazioni che sono arrivati al punto di pensare di intentare una causa nei confronti di Ama per il mancato ritiro dei rifiuti.

Intanto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha annunciato che, entro agosto, verrà fatta la gara per la realizzazione del termovalorizzatore, da realizzare a Santa Palomba. Proprio in occasione dell’annuncio il Primo Cittadino ha ammesso che la raccolta dei rifiuti è al di sotto delle aspettative. “Roma avrà il suo impianto per trasformare i rifiuti in energia e non mandarli in giro per l’Europa”, ha dichiarato. “Sulla raccolta dei rifiuti, si sta lavorando, con alti e bassi. Ma spesso questi bassi sono legati proprio agli sforzi di modernizzazione dell’azienda, che richiedono di trasformare metodi e procedure. Il miglioramento del servizio è stato registrato, sebbene sia al di sotto di quello che vogliamo”.